Naudi proposa un topall màxim de la pressió fiscal a la regla d'or

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha comparegut aquest matí davant la comissió de finances per explicar el pressupost del 2025 i els canvis a la regla d'or han centrat gran part del torn de pregunta dels consellers generals. Com ja va informar fa unes setmanes Lladós, dels quatre criteris de la regla d'or, dos, els més "febles", no es compliran, essent un d'ells que la recaptació en imposició directa no suposi més del 40% del total. En aquest sentit, el líder de CC, Carles Naudi, ha llançat una idea que consisteix a aglutinar en un mateix criteri tota la pressió fiscal –impostos directes, indirectes i les cotitzacions de la CASS– i topallar-ho amb un màxim que no ha especificat. El ministre Lladós, "troba útil" el paràmetre, però al·lega que "la discussió en el fons és una discussió molt política". "Els països més socialdemòcrates acostumen a tenir pressions fiscals més altes, com és el cas de França, en canvi, els països més liberals acostumen a tenir de més baixa, com Suïssa o Irlanda", ha indicat Lladós, que ha incidit que és un paràmetre "molt polític", però que "no em sembla malament". A més, ha recordat que Andorra és un país que no penalitza doblement a les empreses fiscalment, ja que no es taxa a l'hora de repartir els dividends del capital de les activitats.

Una visió transversal que hi ha hagut a la comissió és la de la necessitat de canviar els aspectes de la regla d'or per fer-la més flexible. El líder de Concòrdia, Cerni Escalé, malgrat estar d'acord, s'ha mostrat "preocupat" que el ministeri divideixi entre criteris "durs" i "febles". "Com podem demanar a la ciutadania que compleixi amb les seves obligacions si Govern no ho fa amb les seves", ha manifestat. No obstant això, Escalé ha expressat que "no té sentit" l'obligació del 40% en la imposició directa i el menor creixement de la despesa corrent del que ho fa el PIB – l'altre punt de la regla d'or que s'incompleix i del qual Lladós troba que s'ha de canviar perquè hi ha partides com sanitat o educació en què s'hauria de poder gastar més del que l'economia creix. Per tot això, ha proposat a les formacions tramitar de manera urgent les modificacions pertinents a la regla d'or per tal que aquestes es puguin aplicar amb els pressupostos de l'any vinent. Per la seva banda, Lladós, s'ha mostrat disposat a col·laborar "en tot el que faci falta" amb la comissió de finances per fer aquestes modificacions.