La majoria accepta la proposició de llei de l’oblit sanitari del PS amb grans objeccions

El grup parlamentari demòcrata ha votat a favor de la Proposició de Llei de l’oblit sanitari amb objeccions profundes. Les malalties cobertes per la llei són el càncer, el VIH i l’hepatitis. Meritxell Alcobé, consellera de DA, ha destacat la política de “mà estesa” de la majoria i ha expressat que és necessari més “temps d’anàlisi” per redactar la llei. Alcobé ha titllat la proposta de llei del PS de “simplista”. El conseller general Manuel Linares (CC) ha remarcat que “encara queda molta feina per fer a la comissió” i caldrà “garantir el dret a no declarar i les sancions a les assegurances” que discriminin les persones que han patit les malalties en qüestió. Concòrdia també ha requerit més temps d’estudi i treball per elaborar una llei més sòlida. Susanna Vela, consellera del PS i defensora de la proposició, ha indicat que “un text senzill no és un text simple” i ha manifestat la urgència de la llei. Andorra Endavant també ha donat el seu ’sí’, però presentarà esmenes.