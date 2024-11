Interior conclou que no hi va haver cap negligència en el suïcidi a la presó

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els departaments d’Interior i de Justícia no han detectat errors en les actuacions prèvies al suïcidi que va cometre un pres de la Comella la setmana passada. Així ho va comunicar ahir Guillem Casal, portaveu del Govern. Després d’una investigació interna feta amb “la màxima celeritat i la màxima objectivitat” no s’ha deduït que hi hagi “cap responsabilitat per part dels treballadors del centre penitenciari”. “No hi ha hagut cap negligència en aquest cas. No tenim motius per depurar responsabilitats al centre o a l’administració”, va indicar Casal en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. “Es van seguir tots els protocols necessaris i establerts. Així ho corroboren els informes. Res ha fallat”, va reiterar Casal, que va detallar que l’autoria de l’informe la signen diversos comandaments d’Interior i Justícia, els encarregats de recopilar els elements necessaris per deduir si calia o no depurar responsabilitats. Casal va recordar, de fet, que en altres ocasions sí que s’han aplicat reprensions o sancions: “Quan ha calgut, s’han obert expedients disciplinaris”.