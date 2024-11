Inhabilitacions per les morts al túnel

La qualificació provisional de la fiscalia per als 13 acusats del terrible accident en la construcció del túnel de les dos Valires demana penes de presó condicional i la inhabilitació d’aquests professionals que porten 15 anys esperant el judici sobre l’esfrondament d’una estructura que va provocar la mort de cinc obrers i sis ferits greus. La demanda és diferent en funció de la responsabilitat que la fiscalia els atribueix. Hi ha una divisió en tres grups. D’una banda, RMD, l’empresa especialitzada que va construir l’estructura que va fallar; la direcció facultativa i la UTE, que estava integrada per Dragados, Dragasa i Treballs Públics Armengol, tot i entendre que no tenien responsabilitat en l’accident.

Les màquines treballen després de l’esfrondament.Fernando Galindo

Als tècnics d’RMD el fiscal demana presó condicional per a tots i inhabilitació. Dos s’enfronten a cinc anys de presó condicional; quatre, a quatre anys, i dos d’ells a tres anys. També hi ha la demanda d’inhabilitació: 10 anys per a tres tècnics; cinc per a dos treballadors, i quatre per a tres. En realitat la inhabilitació seria la part més contundent com a pena, ja que cap d’ells, pel que reclama la fiscalia, aniria a la presó.

Respecte al segon grup que pertany a la direcció facultativa, se sol·licita per als dos arquitectes quatre anys de presó condicional i vuit d’inhabilitació. I els tres arquitectes de la UTE s’enfronten a una pena de quatre anys de presó condicional i vuit d’inhabilitació (dos d’ells); i l’altre, tres de presó condicional i sis d’inhabilitació.

La presentació de la qualificació provisional dona indicis als lletrats que el tribunal té intenció d’avaçar en aquest cas que, tot i haver passat 15 anys, està en el rècord de molts andorrans. Tot i això, no hi ha programada una data per a la celebració de la vista oral.

Qui sigui declarat culpable, possiblement, haurà de fer-se càrrec de les indemnitzacions a les víctimes que va pagar majoritàriament la UTE i les assegurances per motius humanitaris, tenint en compte la dilació del procés. Els advocats defensors confien que no hi hagi estratègies per retardar encara més el judici, com poden ser recursos o demandes d’inconstitucionalitat, i tots ells tenen la intenció de demanar l’absolució dels seus clients.

Les famílies de les víctimes de l’accident, que va tenir lloc el 2009, van ser indemnitzades ràpidament després de la tragèdia a través de l’asseguradora de l’empresa, d’origen portuguès, tal com obliga la llei lusitana. L’asseguradora va intentar ser part en la causa penal que es va obrir per investigar els fets i depurar responsabilitats per l’esfondrament de l’estructura que aguantava el pont i que va provocar les morts. No va ser, però, acceptada com a part al considerar que no són perjudicats directes de l’accident.

Els familiars de les víctimes fa temps van rebre dos milions d’euros com a indemnització avançats per l’UTE encarregada de la construcció, tot i entendre que no tenia responsabilitats. L’equip d’advocats que treballen per a les diferents asseguradores i imputats pel tràgic accident al túnel de les Dos Valires han mostrat el seu malestar per la forma de procedir del fiscal, a qui assenyalen com el causant de la dilació judicial per resoldre les responsabilitats en el sinistre a les obres de construcció del túnel, on van morir cinc treballadors de nacionalitat portuguesa.