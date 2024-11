El Govern llença una campanya per difondre el dret a parlar i ser atès en català

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

"Les nostres muntanyes estan protegides per llei. El català també". Aquest és un del lemes de la nova campanya de difusió de la llengua oficial que llença el Govern per difondre el contingut de la nova Llei i que justament està acompanyada d'una nova pàgina web (lleidelcatalà.ad) on es busca explicar de manera entenedora els drets i obligacions que emanen de la normativa. La realitzat l'empresa Duett Studio per 46.000 euros i aquest matí l'han presentat la ministra de Cultura, Mònica Bonell, i el director de Política Lingüística, Joan Sans. Tots dos han anunciat que a partir del gener començarà a funcionar un nou circuit de resolució de queixes que implicarà que sigui el departament d'inspecció de Turisme i Comerç el que se'n ocupi de tramitar els expedients. "Hi haurà sancions" i especialment si són conductes reincidents, h remarcat la ministra.