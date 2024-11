La Fundació ONCA presenta Vivaldi i 'Les quatre estacions' al cicle de música del Cambra Romànica

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació ONCA, emparada pel Govern i la Fundació Creand, torna a formar part, per quart any consecutiu, del cicle Cambra Romànica, que enguany arriba a la 9a edició, amb un concert que tindrà lloc el dissabte 23 de novembre a les 18 hores, al santuari de Meritxell. En aquesta ocasió, la violinista convidada Farran Sylvan James, especialista en música barroca, serà la solista i directora del concert, que comptarà amb la participació de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA).

El programa del concert se centrarà en un dels compositors més destacats de la música barroca, Antonio Vivaldi. L'ONCA interpretarà, en primer lloc, el 'Concert per a cordes en Sol Menor RV 157', una de les grans obres de música de cambra de Vivaldi. A continuació, l'orquestra presentarà una de les peces més conegudes de tot el repertori clàssic: 'Les quatre estacions', una obra que descriu, de manera emotiva i pictòrica, els estats d'ànim que s'associen a cadascuna de les estacions de l'any.

Les entrades per al concert ja estan disponibles a través de la pàgina web del cicle (www.amicscambraromanica.ad), amb un preu de 15 euros per al públic general i de 5 euros per als socis del Cambra Romànica. Els menors de 18 anys podran gaudir d'entrada gratuïta.

El director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, agraeix a l’associació responsable del cicle Cambra Romànica "que convida l'ONCA a ser protagonista d'una de les vetllades del cicle i a presentar programes marcadament clàssics amb la participació de violinistes convidats de gran prestigi, com Gerard Claret, Marta Cardona o Raul Garcia. Enguany, ens fa especial il·lusió comptar amb Farran Sylvan James, artista que va col·laborar per primera vegada amb l'ONCA en la inauguració de la primera edició de Classicand, i que és una de les instrumentistes més reclamades per a les formacions barroques, com els Vespres d'Arnadí."

El concert compta amb la col·laboració de l'Associació dels Amics del Cambra Romànica i del comú de Canillo.