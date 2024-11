El fòrum d'Experts en Compres consciència sobre la necessitat d'adaptar el comerç a l'era digital

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El renovat Shop In Andorra ha donat el tret de sortida oficial aquest dijous al migdia amb la gran novetat d'enguany, el fòrum Experts en Compres. Dirigit principalment als comerciants, l'Andorra Park Hotel ha acollit la celebració de la primera ponència d'una iniciativa que pretén "fer participar a tots els empresaris amb l'evolució del comerç amb el pla operatiu 'Físical', que vol dir físic i digital" ha declarat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. La xerrada ha estat a càrrec de l'expresident de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, qui ha explicat la importància de la combinació del comerç digital i el físic, assenyalant que un mètode no funciona sense l'altre. Un canvi de panorama que revoluciona el comerç tal com es coneixia i que "no només ho ha d'implementar Andorra, sinó tots els països" ha mencionat. "El comerç a Andorra té futur i hem de posar el nostre granet de sorra perquè sigui així" ha complementat Torres.

"Tenir un inventari digital i entendre que si no estem en digital, ens estem perdent molt, serveix per a tothom" ha asseverat Gimeno. En aquest sentit, l'expert ha convidat a totes les empreses a fer una primera passa cap a la digitalització, encara que ha reconegut que sol ser més difícil pels comerços més petits. De fet, ha mencionat que Andorra té una gran marca com a ciutat espectacular i un turisme que va més enllà de les necessitats dels clients locals, fet que la posiciona en un mercat molt favorable per al 'Físical'. "El potencial hi és. S'ha d'entendre que el punt de partida és més tradicional, però hi ha treball per fer" ha confirmat. En aquest sentit, ha revelat que si no s'intenta, el món continuarà canviant i ningú es pot quedar endarrere. La realitat és que no es pot renegar de les noves generacions, la digitalització i les noves formes de consum. "No es tracta de tancar botigues i retallar recursos, s'ha d'adaptar. Ha d'estar abans en digital perquè la gent sol fer una cerca abans de comprar físicament" ha exemplificat.

Andorra té tot un mercat obert que es pot combinar amb el comerç tradicional, però el ministre de Turisme i Comerç ha concordat amb les paraules de Gimeno. "Els hàbits de compra canvien, però les estadístiques reflecteixen que el 50% de les persones venen amb intenció de comprar i, quan marxen del territori, es demostra que més del 93% han efectuat compres" ha revelat. No és hora "d'abaixar els braços", sinó d'oferir un mercat distintiu amb productes innovadors o exclusiu, tot i que "cada vegada és més complicat" ha conclòs Torres.