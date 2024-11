Espot referma el suport d'Andorra a Ucraïna

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat en la cinquena Reunió de la Comunitat Política Europea (CPE) que s'ha celebrat aquest dijous a Budapest, Hongria, i on ha vogut refermar el suport d'Andorra al president ucraïnès, Volodymyr Zelenskyy. En la reunió hi han participat una quarantena de mandataris europeus i organismes internacionals. i s'ha centrat en els reptes per la seguretat i la cooperació per a l'enfortiment d'Europa.

A més de la sessió plenària, Espot ha participat en la taula titulada ‘Seguretat econòmica’, presidida per la primera ministra de Letònia, Evika Silina, on s'ha tractat la connectivitat entre les economies, el paper de la cooperació regional i com garantir polítiques de seguretat econòmica que promoguin la competitivitat i el creixement.

En la taula també s'han abordat les conseqüències del conflicte bèl·lic a Ucraïna a nivell econòmic, energètic i de seguretat. Els participants han coincidit en la necessitat de reforçar la competitivitat i la resistència econòmica de la UE tot fomentant l'acceleració de la innovació i el suport a la inversió en sectors com l'energia i la digitalització, i cooperar en la integració dels mercats i la distribució equitativa dels beneficis.

Durant la jornada de treball, Espot s'ha reunit amb el ministre d'estat de Mònaco, Didier Guillaume, i amb el secretari d'Estat per als Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, per tractar temes d'actualitat política i econòmica i refermar el seu compromís per continuar el diàleg i la cooperació entre els tres països.