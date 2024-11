Els desafiaments i les oportunitats de l'aigua centren els Debats de recerca

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els setzens Debats de recerca que se celebraran l'11 i el 12 de novembre se centraran en els desafiaments i les oportunitats de l'aigua, sota el títol "Aigua: desafiaments i oportunitats". L'objectiu dels debats és difondre la recerca relacionada amb Andorra realitzada per investigadors del país o altres científics experts i crear un fòrum en què es reflexioni sobre una disciplina en concret.

Dilluns 11 de novembre, s'oferirà una conferència plenària a càrrec del professor Narcís Prat, el qual abordarà "Els límits planetaris de l'aigua com a motor i essència de la vida". Seguidament, hi haurà dues ponències breus de 20 minuts a càrrec d'Ivan Paz, on es parlarà dels reptes per protegir la biodiversitat d'aigua dolça en un context de canvis globals, i Marc Farré, sota el títol "El paper de la recerca marina en l'assessorament i la gestió de les pesqueries del Mediterrani".

El dimarts 12 se celebraran cinc ponències, entre les quals destaquen la d'Andrea Antich amb el títol "La recerca sobre mamífers per a la seva conservació", la de Gerard Grande sobre l'Anàlisi de les sèries hidromètriques andorranes, i la d'Alexandre Quintana amb el nom de "Projeccions de canvi climàtic a Andorra: anàlisi i càlcul d'indicadors hídrics".

Les jornades són organitzades pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Andorra Recerca + Innovació i el patrocini de Morabanc. Totes les ponències són d'entrada lliure i se celebraran a la sala d'actes de Morabanc.