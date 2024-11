La desgràcia en paper mullat

El centre comercial Bonaire està a menys de dotze quilòmetres de la zona zero de la dana, la localitat de Paiporta, i va ser un dels pols d’atenció pública per la possibilitat de trobar cossos sense vida ofegats en el seu pàrquing subterrani. Per sort, no n’han trobat cap. Un dels locals afectats del centre comercial té tinta andorrana. Aquest és el Libro Ideas, del qual la Pamela Méndez, resident al Principat, n’és copropietària i té un establiment amb la mateixa marca –aquí es diu Llibreria Idees– a la segona planta de l’Illa Carlemany. Té família a València i va viure des de la distància la tragèdia.

“[L’empleat] Ens va dir que el nivell de l’aigua estava sobre el metre a la llibreria”

Pamela Méndez, Copropietària de Libro Ideas

“Ens vam assabentar de tot per les xarxes socials i no vam poder contactar amb el nostre treballador de la botiga, s’havien col·lapsat les línies”, diu Méndez, que incideix que “tot era un riu”. Al cap d’una estona, l’empleat els truca i els explica que no ha pogut sortir del centre comercial, que les portes estaven bloquejades i que el personal de seguretat va conduir tots els treballadors i visitants que s’havien quedat tancats cap al segon pis, específicament a la sala del cinema, on van poder resguardar-se del fred, van menjar i van passar la nit lluny de la inundació de la planta baixa. “Ens va dir que el nivell de l’aigua estava sobre el metre al local”, va indicar la llibretera, que recorda que tenien molta por per les possibles víctimes que s’haguessin quedat atrapades a l’aparcament. Però, “per sort”, l’afectació al centre comercial va quedar en “un ensurt”. “Hem d’agrair que no va passar res allà, en els pobles propers molta gent ha perdut les cases i la vida”, va comentar.

Els danys a la llibreria són elevats. Tot el mobiliari està inutilitzable i només s’han salvat entre un 20% i un 30% dels llibres, els que estaven situats a la zona alta del local. L’ajuda que Méndez està realitzant ara és més administrativa, gestionant les compres per internet. Tot i això, recorda que ells són afortunats perquè tenen altres negocis per la zona i poden continuar amb l’activitat, però “hi ha llibreries que han perdut tots els ingressos”. Per això, el Gremi de Llibrers de València ha habilitat un compte corrent per fer donatius a aquestes. “No hem de lamentar res més enllà dels danys materials”, diu la llibretera.