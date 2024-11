Crida per revalorar les guàrdies localitzables

Els sanitaris reclamen que les guàrdies localitzables es revalorin. “Volem que el preu de l’hora localitzable augmenti, que se situï a nivells europeus. Ara mateix no es compta com una hora de presència. Busquem una normativa clara”, apunta Jordi Samsó, portaveu de la branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USDA). Aquesta seria una de les modificacions que pretenen introduir al conveni col·lectiu que el comitè d’empresa de l’hospital ha de renegociar amb la direcció del SAAS. El conveni actual caducarà l’octubre de l’any vinent.

Els treballadors sanitaris busquen millores salarials, reduir els horaris i la càrrega de treball (en el torn nocturn, sobretot) i reconèixer contextos especials com és el de perillositat. Quant a la relació entre temps de dedicació i salari, Samsó indica que a Andorra les hores treballades estan pagades “molt per sota de la remuneració vista al nostre entorn”. “És per això que costa tant trobar professionals. Volem les mateixes condicions que els companys dels països veïns”.

Una altra queixa dirigida a la direcció del SAAS és la referent a la cobertura d’una vacant del comitè d’empresa que no arriba. Dimecres, la branca sanitària es va mostrar molesta a X (abans Twitter). “Prou de prendre el pèl. Fa un mes i mig que el comitè d’empresa està incomplet. Al setembre va presentar la renúncia un membre per motius personals i encara no heu tramitat la incorporació del nou. Potser li teniu por? Guerrer és”, van assenyalar. I afegien: “Els treballadors tenen veu i memòria i algú que els representa”. Samsó assegura que la direcció mostra passivitat davant d’aquesta situació. “El procés de substitució no s’ha activat. Hem demanat el relleu urgent d’aquest membre perquè necessitem que el comitè estigui complet per poder negociar el conveni”. L’advocat de l’USDA ja ha reclamat que es faci aquesta incorporació. Samsó reitera una manca de comunicació “total i absoluta” per part del SAAS, que tampoc ha complert amb la previsió d’obrir el debat de modificacions del conveni a finals d’aquest estiu passat. “No estan desbloquejant res. Estem esperant”.