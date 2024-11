La CASS calcula que uns 3.700 autònoms no han pagat el que toca

Un canvi legislatiu aprovat el 2019 ampliava les ràtios tradicionals de cotització dels treballadors per compte propi (del 25, 50, 75 i 100% del salari mitjà global del conjunt dels assalariats de l’any anterior) fins al 137,5% del salari mitjà incorporant la variable del volum d’ingressos del seu negoci. Una declaració voluntària que s’havia de comprovar amb les dades proporcionades anualment pel departament de Tributs i Fronteres però, segons va indicar ahir la CASS, la primera informació no la van rebre fins a finals de l’any passat. I amb aquesta informació a la mà és que han iniciat un procés de regularització que, segons apunten al projecte de pressupost per al 2025, afecta uns 3.700 autònoms. Es calcula que és la xifra potencial que s’ha de revisar des del 2019 per iniciar les eventuals reclamacions de deute. I es tracta d’un procés amb data de caducitat perquè cinc anys després el deute prescriu. Per tant, el marge d’actuació és fins al 2026 en funció de l’exercici que es revisi.

La Seguretat Social xifra en 2,5 milions d’euros la quantitat que es recuperarà aquest any i el vinent en cotitzacions de treballadors per compte propi fruit d’aquestes reclamacions. Són 1 milió aquest 2024 i 1,5 milions el vinent que han incorporat en la xifra d’ingressos de cada exercici. Aquest any per un total de 8.600 autònoms es preveu que les aportacions a les dues branques sumin 53,2 milions. Per al 2025 fregaran els 59 milions per a prop de 9.000 comptes propis. Tenint en compte el volum de feina que suposa aquesta revisió però també l’adaptació a la nova normativa que afecta les cotitzacions d’aquests treballadors –aprovada el 2023 i que substitueix la del 2019– la Seguretat Social ha previst un reforç del personal dedicat a aquestes tasques i que s’inclou en un augment de treballadors de la parapública que suposa 33 noves places.

La parapública justifica aquestes incorporacions per la voluntat d’executar amb garanties un conjunt de nous desafiaments i objectius estratègics que abasten tres grans eixos: millores en controls i inspeccions (8 places), adaptació a noves normatives (10 places) i increment de feina per realitzar les tasques en els terminis establerts (15 places). El pla d’incorporacions augmenta fins als 40 professionals si se suma una altra variable, adaptar-se a les obligacions fruit de l’acord d’associació si és que prospera la seva ratificació. De fet, el projecte de pressupost calcula en diners el que pot suposar aquesta adaptació. Són 1.408 milions fruit de la incorporació de personal qualificat (7 places) i de la contractació de treballs de consultoria especialitzats que haurien d’ajudar en el full de ruta per adaptar l’organització als requisits de l’acord.