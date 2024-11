Andorra té 46.790 habitatges, dels quals 3.149 són apartaments turístics

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre d'habitatges registrats al Principat a finals de l'any passat era de 46.790, entre els quals s'inclouen 3.149 apartaments turístics, segons ha publicat Estadística. El balanç del 2022 era de 46.276 habitatges entre els que hi havia 3.144 destinats a llogar a visitants.

El recull indica que hi havia 10.645 edificacions el 2023 que corresponen en un 68,6% de les unitats a edificis, cases i xalets. I a finals del 2022 el total era de 10.595 edificacions, amb un percentatge del 68,5% d'edificis, cases, i xalets.

Les parròquies amb més concentració d'edificacions són la Massana amb 2.094 i Andorra la Vella, amb 1910, el mateix que succeïa a finals del 2022 quan la Massana liderava el rànquing amb 2.065 edificacions, seguida de la capital, amb 1.906. El tercer lloc és per a Encamp que té 1.532 que és a més l'única parròquia que perd edificacions amb una baixada de set. El creixement més important després de les 29 noves edificacions de la Massana s'ha registrat a Escaldes que passa de 1.414 a 1.430. Per la part baixa es situen Ordino amb 1.102, tres més en un any, i Canillo amb 1.181, dues per sobre de la xifra del 2022.

