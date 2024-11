El Tribunal d’Arbitratge encara no ha actuat en cap resolució de conflictes

El Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA) encara no ha participat en cap resolució d’un conflicte, tres anys després de la seva constitució. Pilar Escaler, que ahir va ser presentada com a secretària general, com el seu antecessor, Juan Pablo Correa, van coincidir que l’experiència internacional demostra que cal un recorregut de tres o quatre anys fins que arriben processos.

Correa va remarcar que el tribunal disposa d’un reglament modern i adaptat. “Ens trobem en un moment en què hem sembrat i hem estat exportant la marca TAPA arreu del món. Ara, estem desenvolupant convenis arbitrals, ja que sense aquests no hi haurà arbitratges”, va assenyalar. “Estic convençut que Andorra és una gran plataforma per a l’arbitratge, perquè el país té una reputació internacional de neutralitat i es troba a la confluència de dos països importants com Espanya i França”, va apuntar.

Escaler va apostar per impulsar que les empreses i els advocats del país adoptin l’arbitratge com una alternativa efectiva i que incloguin les clàusules de submissió a l’arbitratge als seus contractes. Ahir va assumir el càrrec amb un profund sentit de responsabilitat i va expressar el seu compromís per fer que aquesta institució esdevingui un referent en la resolució de conflictes, un pas important per fomentar la promoció de la justícia i la resolució pacífica de disputes.