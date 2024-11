Suport descafeïnat de la patronal a l'acord amb la UE

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) se situa en una posició favorable a l’acord d’associació, però el sí expressat no és rotund. Gerard Cadena, president de la CEA, va afirmar ahir que la patronal està estudiant els pros i els contres de l’acord i va indicar que el seu sí és “vigilant i crític”. “Caldria millorar alguns aspectes del pacte, com ara aquells que incideixen en la circulació lliure de persones i mercaderies.” Cadena creu que tot i haver finalitzat la negociació entre el Govern i la Unió Europea, encara hi ha marge per introduir retocs, aportacions: “Els països que han signat un pacte tenen un acord marc, un tronc comú, però també poden ajustar la lletra petita. En aquest sentit, demanem la protecció del teixit empresarial i les professions liberals. Ens toca fer els deures.”

Roca i Junyent intervenint a la conferència organitza per la CEA.ANA

La CEA busca que les empreses andorranes puguin treballar als països comunitaris amb les mateixes condicions que ho fan aquelles que s’instal·len al Principat: “De vegades ens trobem amb imponderables quan hem de treballar a fora.” Un punt a favor del pacte amb la UE destacat per Cadena és l’oportunitat que suposarà per poder “diversificar l’economia”. Quant a la campanya del no a l’acord, el president de la patronal va admetre que “hi ha moltes veus crítiques i aquestes són les primeres que estan parlant a les xarxes, però els empresaris no em transmeten la mateixa versió”. Cadena detecta “soroll mediàtic” a favor del no, però “això no vol dir que es pugui perdre el referèndum”.

Les paraules del president de la CEA s’emmarquen en la conferència que va oferir ahir l’advocat i expolític català Miquel Roca i Junyent, convidat per la patronal. L’advocat va enviar un avís: si no es valida l’acord en un futur referèndum, el Principat corre el risc d’entrar en una fase de “minimització”. “El moment global i polític que viu Europa demostra que l’excepcionalitat no té espai. O, si hi ha un espai, aquest és comparable a una pandèmia. L’excepcionalitat no ens acompanya. Tractar una fórmula d’associació perquè el projecte europeu no s’escapi de la realitat andorrana és sensat i útil”, va indicar.