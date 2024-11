Sis detinguts per conduir ebris dels 247 controls d’alcoholèmia

Sis detinguts en l’última campanya de la policia contra la conducció sota els efectes de l’alcohol, que es va dur a terme durant la setmana que coincidia amb Tots Sants. Segons va informar ahir el cos, es van efectuar 247 controls d’alcoholèmia, que es van saldar amb l’arrest de sis persones, la majoria residents, d’entre 23 i 44 anys. Tres dels conductors es van veure involucrats en accidents de circulació amb danys materials a Sant Julià, Encamp i Escaldes. A més, es va arrestar un altre conductor que circulava ebri i amb el permís suspès. La policia informa que les taxes d’alcoholèmia se situaven entre 1,04 i 1,88 per a quatre dels conductors, i els altres dos van superar els 2 grams d’alcohol per litre de sang, sent 2,59 la més elevada.

El cos recorda que aquestes campanyes es fan per prevenir conductes de risc per “vetllar per la seguretat a la xarxa viària i evitar accidents”. La policia “advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i de drogues” per evitar danys personals. Els controls segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior, i contribueixen a remarcar com és d’important no barrejar alcohol o drogues amb la conducció. La policia recorda que fer-ho pot comportar conseqüències molt greus, tant per a les persones que consumeixen com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària.