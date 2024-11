Montse Rodríguez, nova presidenta de l'associació de comerciants Eix Central

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Montse Rodríguez és la nova presidenta de l'associació de comerciants Eix Central, després de la celebració de l'Assemblea Extraordinària aquesta mateixa nit. Segons el comunicat de l'entitat la llista encapçalada per Rodríguez ha estat l'única presentada i, per tant, ha estat escollida per assentiment. D'aquesta manera substituirà a Sonia Yebra que ha agraït "el suport rebut durant el seu mandat, ha felicitat la nova junta i els ha desitjat èxits i encerts en aquest nou camí".