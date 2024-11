Mobilització popular

La solidaritat trenca fronteres i estableix ponts i lluny de quedar-se de braços plegats, el costat més humà ha fet acte de presència i diverses organitzacions sense ànim de lucre, associacions, empreses i fins i tot particulars del Principat estan posant a disposició de la ciutadania espais per dur els productes més necessaris a les poblacions valencianes més afectades per la dana. De fet, són més d’una dotzena les iniciatives deslocalitzades que s’han engegat des de la setmana passada.

Material recollit per la policia.Fernando Galindo

Un dels particulars que presta ajut és l’Ismael, un resident al país originari de Xiva que arran d’una trucada del seu millor amic ha mobilitzat quatre furgonetes i set voluntaris per arribar durant el dia d’avui a aquesta població valenciana. “Em va trucar amb un atac de pànic, necessitava desfogar-se”, comenta l’Ismael, que indica que el seu amic l’únic que volia era “una manta per a les seves dues filles”. Precisament fa tres setmanes, el seu amic i la seva família estaven de visita a Andorra. Gràcies a l’Skal Club Andorra, la idea primerenca de l’Ismael de marxar amb el seu cotxe ha acabat involucrant el Roc Blanc, el Park Hotel, empreses i famílies per aportar el seu granet de sorra. “És tot surrealista, jo anava a marxar amb quatre coses al cotxe”, diu l’Ismael.

Productes per als animals.Fernando Galindo

Precisament també a Xiva avui al matí es dirigeix el comboi organitzat pels supermercats Leclerc, que com la revista TWB Andorra van organitzar entre dilluns i dimarts una recollida de roba i articles de primera necessitat a l’hotel Starc de la capital. A més, Leclerc vol continuar aquesta tasca durant el Nadal amb una recol·lecta especial de joguines per als més menuts. Altres empreses que hi participen amb iniciativa pròpia són Ensinet Serveis de Neteja, Sideco Constructores i Ambulàncies Valira, els quals es van dirigir dissabte cap a València amb un vehicle carregat amb material i tècnics cap a la zona. També dissabte es va saber que l’associació Argentinos en Andorra va habilitar espais de recollida.

Creu Roja Andorrana i Càritas no s’han quedat al marge i també estan donant suport, sobretot des del vesssant econòmic. En addició, Càritas farà una sortida d’un tràiler cap a la zona de “la Ciutat de les Ciències” de la capital del Túria, on s’està centralitzant tota l’ajuda material que després es desvia a les poblacions afectades. Els esportistes Joan Verdú i Pol Tarrés també s’han sumat a la causa i han habilitat per a demà a la tarda al pàrquing de Prada Casadet una zona per portar productes.

L’Imael carregant una de les furgonetes que surten avui cap a Xiva.Fernando Galindo

Un altre col·lectiu afectat és el dels animals. Per això, es va crear el grup València Animals, format per l’ARPA i Ronronejand, i amb AniCura Món Veterinari han organitzat caravanes, respectivament, amb subministraments essencials per als animals. En aquest sentit, l’Ismael porta també dos palets de pinso amb l’objectiu de fer-lo arribar a la gossera de Xest, abans d’arribar a Xiva, que malgrat tenir una capacitat per a 30 gossos n’està acollint 80.