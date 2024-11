L'UdA, agraïda per l'èxit de la campanya solidària per València

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat d'Andorra ha emès un comunicat agraint a totes aquelles persones que han participat a la campanya de recollida material per ajudar a les persones afectades per la dana a València, que ha estat tot un èxit. Tots els productes recollits, informen, serà traslladat aquest dimecres a Càritas Andorrana, que els inclouran en l'enviament que es farà aquesta setmana cap a la zona afectada. Des de l'UdA destaquen la col·laboració dels alumnes de 5è de primària del col·legi Maria Moliner, que han donat "un important carregament de productes de primera necessitat". Amb això, la comissió UdA solidària dona per tancada la campanya de recollida.