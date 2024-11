El Govern vol crear una plataforma per predir els comportament turístics amb IA

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha avançat la intenció del Govern per crear una plataforma de dades, mitjançant la Intel·ligència Artificial (IA) per predir els comportaments turístics. Ho ha fet a la cimera de ministres de la World Travel Market, celebrada a Londres, on ha posat el relleu de la IA en el sector turístic. "Aquesta anàlisi permetrà anticipar els fluxos de visitants i ajustar l'oferta segons les necessitats i preferències dels nostres turistes", ha afirmat.

"La gestió del territori" serà un altre àmbit "de gran potencial", segons Torres que ha assenyalat que la IA "“ens permetrà adaptar les nostres polítiques de sostenibilitat per mantenir un equilibri entre el desenvolupament turístic i la preservació del medi ambient".