Govern queda a disposició d'Espanya per enviar maquinària per ajudar a València

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern s'ha posat "a disposició de les autoritats veïnes", tal com ha confirmat Guillem Casal a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, per enviar ajuda als afectats de València. Preguntat per la necessitat de maquinària pesada, per retirar els cotxes i els enderrocs, el ministre portaveu ha declarat que s'han "posat a disposició a través de Protecció Civil per enviar maquinària pesada (del COEX)", però ha s'ha de notificar des d'Espanya i "de moment no se'ns ha notificat aquesta necessitat, però estem preparats per col·laborar".

Casal ha informat que la ministra Imma Tor va parlar amb afers exteriors per posar els cossos de bombers, policies i Protecció Civil a la seva disposició per col·laborar en les tasques. El ministre ha destacat la mobilització de la ciutadania, que ha enviat tota mena de material i que ha anomenat com una "mostra del sentiment del bon veïnatge amb Espanya". L'executiu, ha confirmat Casal, ha enviat material esportiu i sanitari a través de diverses associacions i ha afirmat que "si el Govern espanyol necessita més material s'enviarà" i ha insistit en que "en el moment que ho requereixin s'està a la seva disposició".