Govern descarta un vol entre Màlaga i l’aeroport de la Seu

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va assegurar ahir que actualment “no volem obrir cap altra línia” a l’aeroport d’Andorra-la Seu, encara que ja han començat els estudis per saber quines serien les millors destinacions per obrir noves línies. Forné responia d’aquesta manera a les declaracions del director comercial d’Air Nostrum, Juan Corral, que esmentava que la línia Andorra-Màlaga podria ser interessant de cara al futur.

Cal remarcar que Air Nostrum manté connexions amb Madrid i Mallorca, dues línies que s’han rebut molt bé i comencen a consolidar-se. “Aquest cap de setmana va haver-hi una gran afluència de gent i esperem que durant els pròxims mesos es mantingui per la temporada hivernal”, va explicar Forné. La decisió de conservar les dues línies és perquè no es vol sortir de la dotació pressupostària. Amb tot, des del Govern estan molt contents per l’èxit obtingut amb el repte que suposava construir un aeroport de muntanya que ja supera els 12.000 viatges de gener a setembre.

Corral va dir que volien consolidar aquests dos destins i va assenyalar que “un Andorra-Màlaga pot ser una ruta interessant”. Matisava, però, que “és un vol que ara mateix implica un alt consum d’avió, fet que, sumat a la limitació en el nombre de passatgers pel pes en l’enlairament, encariria els bitllets”.