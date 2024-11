Google Wallet ja es pot usar a Andorra per pagar amb targeta des del mòbil

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Google ha habilitat, finalment, l’aplicació Google Wallet a Andorra, la qual cosa permet que es puguin fer pagaments a través del mòbil (via targeta) de forma segura i còmoda per a ciutadans, empreses i turistes, segons va anunciar ahir el Govern.

L’executiu va destacar que l’aplicació està disponible després de fructificar les converses que la secretaria d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions ha mantingut amb la companyia nord-americana per desbloquejar part dels serveis que ofereix, i va assegurar que es tracta “d’una reivindicació històrica” que s’ha treballat durant anys per fer accessibles als ciutadans del país serveis digitals d’avantguarda.

Google Wallet permet als usuaris emmagatzemar i utilitzar diferents tipus de targetes, com ara cartes de crèdit, dèbit, de fidelització, regals i també entrades o abonaments de transport. La principal funció d’aquesta aplicació és facilitar els pagaments sense contacte mitjançant tecnologia NFC (Near Field Communication) als negocis on s’accepten pagaments sense fil, així com compres en línia.

Justament, MoraBanc va informar ahir que ja tenen actiu aquest servei per als clients que vulguin utilitzar les targetes de crèdit i dèbit del banc a Google Wallet i fer pagaments contactless amb els dispositius Android en qualsevol establiment que accepti el sistema, i també en plataformes de comerç electrònic que disposin de botó de Google Play. L’entitat va indicar que el sistema permet pagar a través de telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i tauletes compatibles amb aquesta aplicació, i només cal afegir les targetes del banc a Google Wallet i verificar la identitat a l’aplicació de MoraBanc per començar a utilitzar-los.

Per la seva banda, Crèdit Andorrà va indicar que oferiran el servei Google Pay a través del mòbil en els pròxims dies perquè els titulars de les targetes Visa emeses per l’entitat puguin fer pagament contactless de manera simple i segura amb telèfons Android i amb dispositius WearOS. El servei es podrà usar en comerços físics que tinguin TPV sense fil i als comerços virtuals que tinguin l’opció de pagar amb Google Play. L’usuari haurà de vincular la targeta a Google Wallet.