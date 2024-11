Fundació Horta Sud organitza una cursa solidària per València

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Fundació Horta Sud se suma a la campanya de solidaritat pels afectats de la dana a València, amb una cursa popular. L'acte serà demà dijous, 7 de novembre, al Parc Central d'Andorra la Vella a les 19 hores. L'aportació mínima per poder participar serà de 10 euros, tot i que si es vol fer alguna donació tot i no assistir a la marxa també s'accepten, "cada aportació compta per fer costat als afectats", diuen, ja que el total de la recaptació anirà destinat a ajudar a les persones afectades. Serà un recorregut de 5 quilòmetres en que els assistents podran córrer o caminar. Al final de la cursa els participants es reuniran a l'Orri on podran gaudir d'una consumició gratuïta.