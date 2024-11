Finances fitxa l'economista Miguel Pérez Carnicero

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'economista Miguel Antonio Pérez Carnicero s'ha incorporat al ministeri de Finances com a personal de relació especial del titular de la cartera, Ramon Lladós. La contractació és efectiva des d'avui amb un salari mensual brut de 5.769,23 euros, segons publica el BOPA aquest matí. El perfil personal del nou assessor de Finances indica que és responsable del sistema de supervisió de l’auditoria de comptes del Govern.

Pérez Carnicero té una llarga trajectòria professional amb 34 anys a la consultora Deloitte com a soci responsable dels serveis financers i d'assegurances per a Catalunya, Aragó, Balears i Andorra i ha estat conseller independent de MoraBanc, on ocupava el càrrec de president de la comissió d'auditoria i acompliment. L'assessor de Finances es va llicenciar en Econòmiques per la Universitat de Barcelona i va cursar el Programa d'Alta Direcció d'Empresa a l'escola de negocis IESE. A més, és president i conseller de diverses empreses, segons recull el seu currículum.