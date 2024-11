Exposició per commemorar el dia per a l'eliminació de la violència contra les dones

Cartell de la exposició de Chiquinovis 'L'amor no és l'hòstia'ADA

Andorra la Vella i Escaldes acolliran una exposició itinerant de fotografia per commemorar el 25N, el dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Aquestes dues mostres ensenyaran una sèrie de fotografies que retraten la violència física. La capital rebrà el projecte de l'artista Chiquinovis del 11 de novembre al 29 del mateix mes, al Hall Centre de Congressos, mentre que la parròquia escaldenca ho farà del 2 al 20 de desembre, a la Borda Cal Paleta. A més, segons l'autora de la mostra, també es podran veure les seves fotografies pels carrers d'Andorra, en una campanya per la conscienciació contra la violència de gènere.