Espot se sotmetrà a les preguntes dels ciutadans el 4 de desembre

El cap de Govern, Xavier Espot, respondrà a les qüestions sobre qualsevol assumpte relacionat amb l'actuació i les competències de l'executiu en una Audiència ciutadana que es farà el 4 de desembre. La cita serà a les 21.15 hores i serà retransmesa per la televisió pública i els canals del Govern, segons es publica avui al BOPA.

Espot contestarà durant una hora i mitja a les preguntes que hagin plantejat els ciutadans amb anterioritat, ja que les qüestions s'han de formular de manera anticipada a la plataforma digital de participació ciutadana www.visc.ad. El termini per enviar "preguntes, peticions o propostes" va del 15 al 24 de novembre i les persones participants hauran d'identificar-se i especificar si intervenen en nom propi o de manera col·lectiva.

L'avís de l'Audiència ciutadana publicat aquest matí adverteix que "no s'admeten propostes que siguin irrespectuoses, que continguin insults o que siguin formulades per representants d'altres grups polítics amb finalitats electorals i de publicitat". Espot respondrà les qüestions per temes i, si escau, de manera agrupada, i seran plantejades pels membres de la Visura Ciutadana.