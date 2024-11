Els ingressos per la taxa al tabac cauen un 62%

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La duana ha ingressat a l’octubre 2,7 milions d’euros per la taxa a la importació de tabac, un 62% menys que el que va recaptar el mateix mes de l’any passat. Tot i això, en els primers deu mesos de l’any s’ha ingressat més per aquesta taxa que en el mateix període del 2023. Enguany s’han recaptat 104,3 milions d’euros i l’any passat en el mateix període els ingressos eren de 68,3 milions. Es tracta d’un augment del 52,6%. Els fabricants van comprar molt tabac els primers mesos de l’any per evitar l’augment de la taxa anunciat pel Govern.