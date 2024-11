Creand obre el tercer cicle d'Educació Financera

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El tercer cicle d'Educació Financera de Creand Crèdit Andorrà arriba a Andorra per oferir una conferència sobre private equity. Estel Sardà, gestora d'Actius Alternatius de Creand, i Robert Sanz, gestió de Carteres Flexibles i Rendes variables impartiran aquest "col·loqui amb voluntat pedagògica", el dilluns 11 de novembre a les 19 hores. “El nostre compromís és promoure el coneixement sobre les finances tant als nostres clients com al públic en general. A Creand creiem que una societat millor informada està més preparada per prendre millors decisions en la gestió dels estalvis i les inversions”, ha explicat Jordi Pinya, director de l'àrea de Banca Privada.