Clàudia Cunill és escollida coordinadora de les joventuts del PS

La creadora de continguts a les xarxes socials Clàudia Cunill va ser escollida ahir nova responsable de la Joventut Socialdemòcrata (JSA), segons ha anunciat el partit. Cunill, coneguda com 'itsclaubunny', agafa el relleu com a coordinadora de Tomàs González i estarà acompanyada a la junta per Yoel Ánder Suárez com a secretari i Joao de Melo com a tresorer.

El PS destaca que l'objectiu de la JSA "és ser la veu d'una generació que no vol caure en l'oblit i ser un espai on els joves d'Andorra trobin respostes, debat i puguin defensar les seves idees i visió de futur". Cunill té 28 anys, és del Pas de la Casa i ha estudiat un bàtxelor en Relacions Internacionals i màster en Business Management. La jove milita al PS des de principis d'any i va debutar en la primera línia política a les comunals l'any passat on es presentava com a número 5 de la llista socialdemòcrata al comú d'Encamp.