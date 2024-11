La CASS cobrirà els medicaments amb cannabidiol

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) finançarà els medicaments amb el principi actiu del cannabidiol per al tractament complementari dels malalts d'epilèpsia, segons ha informat el BOPA al butlletí d'aquest dimecres. El fàrmac es pot adquirir per compte propi, no obstant, perquè la CASS el cobreixi, segons es recull, s'han de complir una sèrie de requisits: pacients majors a partir dels dos anys que siguin resistents a tres fàrmacs antiepilèptics diferents; el medicament ha de ser prescrit per un metge especialista en neurologia, neuropediatria o pediatria hospitalària; valoració inicial individualitzada per part de la comissió de medicaments d’alta complexitat; valoració de l’eficàcia del tractament cada sis mesos, si en aquest període de temps les convulsions no han disminuït almenys un 30%, se suspendrà el tractament.