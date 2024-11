Casal retreu a Gili que Escaldes és l'únic comú que no ha presentat l'estudi de càrrega

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Escaldes és l'única parròquia que no ha presentat l'estudi de càrrega al Govern, segons ha anunciat avui el ministre Guillem Casal. El portaveu de l'executiu ha destacat que "la data de venciment fa dies, mesos que ha passat" per lliurar l'informe i ha indicat que el comú d'Escaldes va dir "que el volia portar el més aviat possible", alhora que ha recordat que hauria de ser el Consell General qui faci la petició a la corporació sobre la demora en presentar-lo.

Casal ha defensat que siguin els comuns els que elaborin els estudis de càrrega perquè tenen la capacitat per conèixer millor el territori i les dades per baixar al detall i fer la previsió dels seus recursos a 10 anys vista i que després vingui la fase d'anàlisi del Govern sobre els resultats parroquials. El ministre s'ha preguntat en veu alta si hi pot haver lligam entre les crítiques que ha fet Concòrdia perquè es demanin els estudis a les administracions comunals i el fet que Escaldes no l'hagi entregat encara. Així ha afirmat que és sabut que hi ha sintonia entre el president del grup parlamentari de Concòrdia [Cerni Escalé] i la cònsol [Rosa Gili] i ha apuntat que hi podria haver vinculació en aquest cas "vist que un no està d'acord amb l'acció del Govern i que l'altre no ha presentat l'estudi de capacitat de càrrega".

El ministre de Medi Ambient ha explicat que els diferents ministeris implicats en la revisió dels estudis comunals analitzaran els indicadors que s'havien fixat i demanarà informació complementària si en falta. I ha afegit que a les conclusions parroquials "s'ha de posar una capa nacional" de control de sostenibilitat en assumptes com Educació, Afers Socials o Medi Ambient. Casal ha recalcat que l'executiu ha de tenir tots els estudis per fer l'anàlisi conjunta i atendre necessitats globals. Com a exemple ha comentat que hi ha quatre parròquies, Encamp, Escaldes, Andorra la Vella i Sant Julià que fan servir la mateixa depuradora de Sant Julià que recull el 65% d'aigües residuals i calen tots els informes per veure el servei que podria donar en funció de l'evolució de la població que han estudiat els comuns.