Càpsules d’exercicis dirigits per promocionar l’activitat física

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports i Ràdio Televisió d’Andorra (RTVA) han coproduït una sèrie de càpsules amb rutines d’exercicis dirigides per dos entrenadors personals del país per promocionar l’activitat física entre tots els públics. Les emissions es faran per la televisió pública de dilluns a divendres a partir de l'11 de novembre a les 11 hores i a les 19 hores, segons ha anunciat el Govern.

Les càspules duren 15 minuts i completen un cicle de rutines físiques. L'executiu destaca que per garantir que totes les persones puguin seguir-les, s’han produït rutines d’exercicis de dos nivells de dificultat diferents que es podran fer des de casa amb elements quotidians que té la població al seu abast.

La iniciativa s’engloba en les activitats programades en el marc de la quarta campanya nacional per la promoció de l’activitat física, amb el lema ‘Mou-te per la teva salut’, per incentivar la pràctica de l’esport en la població, seguint les recomanacions de l’OMS d’acumular entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física i també moure’s, en general, per evitar el sedentarisme. I s’engloba en la proposta de l’Unesco de ser un país ‘en forma per la vida’, que té com a meta promoure la pràctica esportiva entre tota la població, independentment de l’edat o la condició física, indica el Govern.