El cap de Govern participarà en la Reunió de la Comunitat Política Europea

Xavier Espot viatjarà a Budapest per participar a la cinquena Reunió de la Comunitat Política Europea (CPE), que se celebrarà aquest dijous. A la cimera es tractaran temes com la migració, la seguretat, els conflictes bèl·lics a Europa i les perspectives de les relacions transatlàntiques i hi participaran 45 països del continent, institucions de la UE i altres organitzacions. Segons informa l'executiu, el cap de Govern també mantindrà converses per "tractar l'acostament d'Andorra amb la Unió Europea".

Espot i Illa es reuniran el 9 de desembre

La reunió entre Xavier Espot i el president de la Generalitat, Salvador Illa, tindrà lloc fins el 9 de desembre. Per motius que es desconeixen la trobada, que havia de produir-se avui, ha estat suspesa. Segons el comunicat del Govern "les dues parts han acordat suspendre la trobada per avui i celebrar-la el mes vinent"