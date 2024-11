Campanya per visibilitzar la violència masclista amb testimonis anònims reals

Campanya ‘Veus que no veus’.

Acció Feminista d’Andorra (AFdA), amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones (25 de novembre), inaugura la campanya Veus que no veus, que estarà activa al llarg del mes de novembre. L’associació afirma en una nota de premsa que “estem cansades d’escoltar que la violència masclista no existeix al nostre país”. En aquest sentit, expliquen que “les dades oficials, escasses i disgregades, indiquen el contrari: el 2023, el servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere va atendre 301 casos, i només entre el gener i l’octubre del 2024 ja n’ha atès 270. Tot i això, el nombre de dones que pateixen violència masclista a Andorra és molt superior”. El col·lectiu explica que amb l’esperit d’obtenir una imatge més propera a la realitat, el novembre del 2023 va dur a terme una enquesta dirigida a dones de totes les edats.