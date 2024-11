El SAAS obrirà una unitat de mama i un centre oncològic

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) fa una forta aposta per la medicina centrada en el pacient, facilitant el diagnòstic i el tractament dins del territori. Entre les prioritats per a l’any vinent, segons el projecte de pressupost, destaca la voluntat d’ampliar els serveis relacionats amb el càncer i altres patologies cròniques, així com millores en infraestructura i en les condicions laborals del personal sanitari.

Una de les grans novetats del pressupost del 2025 és la consolidació de la cirurgia del càncer de mama dins de la cartera de serveis de ginecologia, amb la creació d’una unitat de mama. L’objectiu és que totes les fases del tractament es puguin realitzar al país, evitant el desplaçament dels pacients i posant a la seva disposició un equip complet de professionals dedicats. Aquest projecte busca oferir a les pacients la màxima continuïtat assistencial i suport emocional en el procés de recuperació.

El SASS, “amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics”, ha identificat la necessitat de crear un espai dedicat exclusivament a l’atenció del càncer. Així, es preveu habilitar la planta -3, actualment destinada a salut mental, com a servei ambulatori d’oncologia. Aquesta unitat inclourà l’hospital de dia i les consultes externes, i oferirà un entorn “en el qual els professionals treballin conjuntament per evitar mancances en el seguiment i el tractament”. L’objectiu és establir un espai adequat en què es pugui atendre els pacients amb càncer de manera còmoda, millorant l’atenció i optimitzant els recursos.

El projecte de pressupost inclou altres iniciatives importants. S’implantarà un servei de tractaments programats i subaguts a l’àrea d’hemodinàmica cardíaca, actualment derivats a Barcelona, dins el projecte del nou hospital, que s’ha compromès a remodelar espais per a aquest fi. L’increment de l’activitat del servei de farmàcia requereix una ampliació tant de l’espai com dels recursos humans i tecnològics, per donar resposta a les necessitats del sistema sociosanitari. La parapública preveu la unificació i ampliació d’anatomia patològica en una línia d’eficiència en el diagnòstic i la investigació.

Respecte al personal, que està en plena negociació del conveni col·lectiu, el SAAS explica en el pressupost que continua apostant per la retenció i atracció de talent amb la revisió del model de retribució de les guàrdies i amb la negociació del nou conveni col·lectiu, previst per entrar en vigor a l’octubre del 2025. També es vol fomentar la recerca i innovació, amb col·laboracions amb la Universitat d’Andorra (UdA) i d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), a més de potenciar l’aplicació AndSalut per facilitar la comunicació amb els ciutadans.

Quant a xifres, el total de despeses previstes és de 113.843.976 euros, que representen un augment del 8,5% (8.886.932) respecte al 2024. Les despeses de personal previstes per a l’any que ve són de 62.493.350 euros, un increment del 6,7% (3.901.184 euros) respecte al 2024.