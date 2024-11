S’inicien les obres del centre de salut mental del Pirineu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de construcció del nou centre de salut mental de l’Alt Pirineu es van iniciar ahir amb la signatura de l’acta de replantejament, va informar ahir el bisbat d’Urgell a través d’una nota de premsa. Les remodelacions es faran a l’ala esquerra de l’edifici i es rehabilitarà una superfície de 5.800 metres quadrats i una altra d’urbanització exterior de 4.900. S’estima que el temps de durada de les obres sigui d’uns 18 mesos i la inversió realitzada és d’11,7 milions d’euros. Com recull l’escrit, el centre oferirà serveis com ara l’hospitalització polivalent d’adults o l’hospitalització infantojuvenil. També serà un hospital de dia infantojuvenil, un hospital de dia d’adults, una llar residència oberta i espai multidisciplinari amb una capacitat per atendre a 97 persones. S’oferiran serveis de salut mental, concertats amb Andorra i Catalunya, i donarà atenció a ciutadans d’Andorra, entre d’altres.