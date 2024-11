La producció nacional d'energia renovable de FEDA ja està tota assignada als segells Llum Verda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Per primer cop al Principat, l'electricitat nacional d'origen renovable està exhaurida al país. Com informa FEDA, a través d'una nota de premsa, tota la seva producció nacional ja ha estat assignada i atorgada als segells Llum Verda, que han obtingut les empreses i institucions que s'han volgut sumar a la iniciativa. Així doncs, el parc solar de Grau Roig formarà part de la Llum Verda. Amb tot, recorden des de FEDA, encara queda electricitat d'origen eòlic dels països veïns, per la qual cosa les organitzacions que es vulguin sumar encara poden fer-ho.

L'escrit recull que els 69,9 GWh d'electricitat hidroelèctrica i els 1,9 HWh de fotovoltaica produïts durant l'any passat, s'han assignat com a garantia d'origen renovable.