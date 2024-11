Myandbank ofereix la contractació d'assegurances a través de l'app

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Myandbank, el banc digital d'Andbank, ofereix la possibilitat de contractar assegurances de vida i salut a través de la seva aplicació. Segons esmenta el comunicat de l'entitat, el client podrà simular el cost aproximat de la seva prima, segons les opcions escollides i la forma de pagament triada, que pot ser mensual, trimestral, semestral o anual. D'aquesta manera, diuen, els interessats podran configurar les cobertures que "millor s'adaptin a les seves necessitats". Per poder fer la simulació, l'app demanarà algunes dades, com l'import desitjat per la cobertura de vida, la professió, quin pla d'assistència vol o la possibilitat d'afegir cobertures addicionals. Un cop fet això, es podrà sol·licitar, en cas que el client estigui interessat, o fer la simulació amb altres paràmetres. En cas afirmatiu, s'ha d'enviar la sol·licitud i un gestor d'Andbak Assegurances contactarà amb la persona per finalitzar el procés de contractació.