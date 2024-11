La música francesa, protagonista d’un nou concert d’Orgue&nd

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El concert del 25è Festival Orgue&nd, organitzat per l’Associació Amics dels Orgues, tindrà lloc dissabte a les 21.30 hores a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, a càrrec del reconegut organista francès François Espinasse, que oferirà una vetllada musical única sota el títol Passió per la música francesa. La selecció inclou el llegat del gran organista del barroc francès Nicolas de Grigny, que va influir Johann Sebastian Bach, així com obres de Jean-Louis Florentz, especialista en músiques tradicionals de l’Orient Mitjà i l’Àfrica, i notablement influenciat per Jehan Alain i Charles Tournemire.