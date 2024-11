Miquel Roca alerta del risc de “minimització” d’Andorra si no es valida l’acord amb la UE

L’advocat i expolític català Miquel Roca i Junyent envia un avís al poble andorrà: si no es valida l’acord d’associació en un futur referèndum, el Principat corre el risc d’entrar en una fase de “minimització”. “El moment global i política que viu Europa demostra que l’excepcionalitat no té espai. O, si hi ha un espai, aquest és comparable a una pandèmia. L’excepcionalitat no ens acompanya. Ni tampoc ens assenyala el futur. Tractar una fórmula d’associació perquè el projecte europeu no s’escapi de la realitat andorrana és sensat i útil. Des d’una perspectiva de futur, és el que us convé”, ha indicat Roca i Junyent aquest matí abans d’oferir una conferència sobre la relació Andorra-Unió Europea a l’Andorra Park Hotel.

Quant als danys d’embrancar-se amb Europa, l’advocat ha admès que “qualsevol cosa pot tenir un risc”. Ara bé: “Aïllar-nos d’una Europa en conflicte, separar-se del projecte europeu de futur, quedar-te al marge d’això és molt arriscat. Com a mínim, el que té com a contraprestació és la minimització. No és que Andorra sigui gran, però una altra cosa és minimitzar el teu poder”. Sobre la decisió que han de prendre els ciutadans, Roca i Junyent esquiva qualsevol consigna: “No em correspon a mi dir-ho. Són els andorrans i els seus representants els qui ho han de decidir”.

Gerard Cadena, president de la Confederació Empresarial Andorrana, l’amfitriona de Roca i Junyent, ha expressat a la premsa que la CEA està estudiant els pros i els contres de l’acord d’associació i que la seva posició és favorable al pacte. Cadena ha matisat, però, que el seu ‘sí’ és “vigilant i crític”. “Caldria millor alguns aspectes del pacte, com aquells que incideixen en la circulació lliure de persones i mercaderies”. El president de la CEA creu que malgrat haver finalitzat la negociació entre el Govern i la Unió Europea encara hi ha marge per a introduir retocs: “Els països que han signat un pacte tenen un acord marc, però també poden ajustar la lletra petita. En aquest sentit, demanem la protecció del teixit empresarial i les professions liberals. Hem de fer aquests deures”.