En marxa la 9ª edició del concurs Obra Gràfica

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Ja està en marxa la 9ª edició del concurs de dibuix Obra Gràfica, organitzat per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i el Museu Carmen Thyssen Andorra per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre. La iniciativa cultural i de sensibilització està dirigida a tots els públics, i per participar s'ha de presentar un dibuix que "representi la inclusió social de les persones amb discapacitat i del desenvolupament". Les obres es podran presentar al Museu Carmen Thyssen o a través del correu electrònic comunciacio@fprivadameritxell.ad, fins el diumenge 17 de novembre.

El concurs comptarà amb un jurat, format per representants de l'FPNSM; el Museu Carmen Thyssen d'Andorra; l'Associació d'usuaris, familiars i representants legals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (AUFARE); i el ministeri d'Afers Socials i Funció Pública. L'obra premiada serà reproduïda en una tassa commemorativa i es presentarà el 3 de desembre al Museu Thyssen, aquest mateix dia també es posarà a la venda.