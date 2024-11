Les compareixences per l’‘operació Catalunya’ s’anul·len per la dana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Congrés dels Diputats espanyol ha desconvocat les compareixences dels policies vinculats a la trama andorrana de l’operació Catalunya previstes per a demà per les greus inundacions a València. La comissió tenia planificat abordar les presumptes pressions policials a Banca Privada d’Andorra (BPA) perquè revelés dades fiscals de polítics de l’independentisme català. Així, estava convocat al matí Celestino Barroso, que va ser agregat d’Interior a l’ambaixada espanyola al Principat i a qui s’atribueixen els missatges a BPA perquè filtrés dades a canvi de frenar una suposada inspecció del Banc d’Espanya a la filial madrilenya de l’entitat. Després d’ell estava previst interrogar, per part dels diputats espanyols que estan a la comissió, el comissari Marcelino Martín Blas, responsable d’Afers Interns aquells anys i que ja va estar al Congrés en altres comissions d’investigació sobre les anomenades clavegueres d’Interior.