L'USDA acusa al SAAS de bloquejar l'entrada d'un nou membre al Comitè d'Empresa

La branca sanitària de la Unió Sindical d'Andorra (USDA) acusa al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) de bloquejar la incorporació d'un nou membre al Comitè d'Empresa. A través d'un tuit a les xarxes socials, el compte de l'entitat denuncia que des del setembre manca un membre, ja que hi va haver una renuncia per motius personals, i que des del SAAS encara no han tramitat la nova incorporació. "Prou de prendre el pel", resa l'escrit, per acabar dient que "potser li teniu por".