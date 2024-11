L’IPC se situa a l’1,8%, una dècima més que al setembre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La variació interanual estimada de l’IPC per al mes d’octubre s’ha situat en l’1,8%, segons el càlcul de l’indicador avançat fet públic ahir pel departament d’Estadística, una previsió que, en cas de confirmar-se, augmentaria en una dècima respecte a l’IPC del mes de setembre (1,7%). Aquest comportament de la inflació seria a causa, principalment, de l’evolució dels preus dels grups aliments i begudes no alcohòliques i transport. Per contra, el grup vestit i calçat hauria contribuït a moderar la inflació.