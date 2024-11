L’executiu construirà 30 pisos més de lloguer assequible

El Govern i comú d’Andorra la Vella van rubricar ahir sobre el paper el conveni de cessió d’ús i propietat del terreny en què es construiran les sis plantes i els 30 habitatges de lloguer a preu assequible a l’edifici del Cedre. En un acte celebrat sobre els fonaments del que serà el futur edifici, el cap de Govern, Xavier Espot, i el cònsol major de la parròquia, Sergi González, van escenificar un acord que es preveu que es materialitzi per a final del 2026 o principi del 2027. La cessió és a 40 anys vista i la despesa de l’executiu ascendeix fins als sis milions d’euros.

“Avui [ahir] queda clar que fem un pas més per aportar conjuntament solucions al problema de l’habitatge i aquest pas el fem des de la responsabilitat institucional”, va comentar en l’inici de la seva intervenció el cap de Govern, Xavier Espot, que va ressaltar que “aquesta situació de l’habitatge, que probablement és la problemàtica social més cridanera que tenim al nostre país, només serem capaços de resoldre-la si treballem tots junts en una mateixa direcció”. Un “exercici de col·laboració”, del qual “novament podem estar orgullosos”, per Espot, que també va destacar el mandatari comunal. “És un dia molt important. Ja ho vaig dir durant la campanya que la nostra corporació no volíem fer bandera de l’habitatge i ser només un actor, volíem col·laborar amb les diferents administracions”, va dir González, que va apuntar que “ens honra aquesta voluntat de col·laborar”. A més, va afegir que “crec que no hi ha colors [amb l’habitatge], sinó que hi ha la voluntat d’ajudar la ciutadania”.

Els terminis amb què treballa el Govern per assolir l’edifici acabat entre final del 2026 i principi del 2027 passen per tenir tancada la licitació de les obres, com a màxim, el març de l’any vinent i que s’adjudiquin els treballs el juny d’aquell any –amb un termini d’uns 18 mesos, fet que ens planta a la data assenyalada per l’executiu de final de les obres. Una cessió que gestionarà l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) per als pròxims 40 anys.

El projecte de l’edifici del Cedre s’arrossega des de l’antiga corporació comunal, encapçalada llavors per la ministra d’Habitatge actual, Conxita Marsol –present també a l’acte–, del qual en l’actualitat es treballa amb un projecte que va aprovar el comú anterior de la capital, per valor de 300.000 euros, que ha estat elaborat pel despatx d’arquitectura Altura. “Ja tenim l’avantprojecte i estem per definir ja el projecte definitiu”, va puntualitzar González. A més dels 30 pisos, el cònsol va indicar que a la planta baixa hi haurà un local destinat a la gent gran i als joves de la zona, “a causa de la gran densitat de població”.

A més dels sis milions que invertirà Govern, hi ha la possibilitat que s’inclogui mig milió d’euros més d’un estudi per avaluar l’estat de l’estructura. Tot i que el comú ja ha fet el seu particular i ha negat cap contratemps, Espot va indicar que Territori voldrà “complementar la informació” en cas de trobar necessari tirar endavant l’estudi.