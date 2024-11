L'escola andorrana suprimirà progressivament l'ipad

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d'Educació impulsa el pla pel bon ús de la tecnologia que té com una de les principals novetats el canvi de dispositiu que utilitzen els alumnes a partir de de la segona ensenyança. Els alumnes que el curs que ve facin primer ja no hauran d'adquirir un Ipad perquè l'escola passarà a usar chromebooks que comprarà el ministeri i que estaran físicament a l'escola. D'aquesta manera s'opta per un sistema que permet un major control del centre per evitar els elements de distracció de fora de l'àmbit educatiu que pot suposar la tecnologia a l'aula i que l'alumne usi el seu propi dispositiu. Es tracta d'una incorporació progressiva i, per tant, l'ipad es mantindrà fins que acabin els estudis els alumnes que van començar la secundària amb el dispositiu.

D'altres de les accions previstes són incorporar les competències digitals al currículum educatiu o integrar mecanismes pel bon ús de la intel·ligència artificial. El ministre d'Educació Ladislau Baró ha presentat el nou pla acompanyat del director d'ensenyament superior i innovació del ministeri, Xavier Campuzano. Properament es presentaran en detall els resultats de l'enquesta sobre us de les pantalles que ha fet el ministeri entre professors i alumnes però el ministre ha avançat que els propis alumnes admeten que la pantalles els distreuen.