L'Associació Internacional de Policies a Andorra recull material per a València

L'Associació Internacional de Policies a Andorra (IPA), que aplega agents dels cossos especials, ha posat en marxa una recollida de material per portar als afectats per la dana a València. La iniciativa sorgeix per aconseguir mascaretes, guants de treball, botes d'aigua, mitjons, rascles, cubells, pales, bolquers, empapadors, llet de nadó en brick, tovalloletes i medicaments per ajudar les poblacions devastades per les inundacions de la setmana passada.

El material s'està recollint al servei de circulació d'Ordino en horari de 8 a 16 hores i fins a les 22 hores si es truca abans al 163. Les donacions s'han de fer abans del dijous 7 de novembre que és la data prevista per traslladar els articles en vehicles particulars fins a la zona zero per un comboi amb sis membres de l'associació que es quedaran fins al diumenge a la zona per participar en les tasques de neteja. El col·lectiu explica que la recollida s'ha coordinat amb altres organitzacions IPA d'Espanya que han instal·lat un campament base a una de les poblacions afectades, Aldaia, des d'on s'estan organitzant accions d'ajuda.

La recollida compta amb el suport del comú d'Ordino i de diversos establiments i empreses.