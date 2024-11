Inversió en infraestructures hidràuliques

El Col·legi d’Enginyers ha emès un comunicat per recordar la necessitat i la importància de tenir unes bones infraestructures hidràuliques, “per a la reducció dels danys davant fenòmens meteorològics extrems”. Els experts, a l’escrit, subratllen que esdeveniments com el de València o el record dels aiguats a Andorra del 1982 posen de manifest la importància d’invertir en infraestructures públiques, “per estar millor preparats” davant d’aquests fenòmens que el canvi climàtic està intensificant, posant en risc la seguretat de les persones i els seus béns.

Des del col·legi manifesten que “el risc zero no existeix”, però reivindiquen la seva feina, que serveix “per minimitzar el risc”, amb el desenvolupament de mapes de riscos naturals, amb la projecció d’infraestructures i desenvolupant i implementant sistemes d’alertes. Per això, demanen a les administracions “reforçar el compromís de completar els mapes de riscos naturals previstos a la Llei de Protecció Civil”, i posen el seu coneixement tècnic “al servei de la comunitat per avançar cap a un futur més segur i sostenible”.

En el comunicat també s’expressen les mostres de condol del Col·legi d’Enginyers sobre les greus inundacions de València. “Davant les greus inundacions que han colpejat recentment la comunitat de València, des del Col·legi d’Enginyers d’Andorra volem expressar la nostra solidaritat i suport a totes les persones afectades per aquest desastre natural. Lamentem profundament les pèrdues humanes i materials patides pels ciutadans i enviem les nostres més sinceres condolences a tots els damnificats en aquests moments tan difícils”, diu l’escrit.

Finalment, recorden que aquests fets ens interpel·len a fer tot el possible per estar preparats. Els recursos, per escassos que siguin, han de destinar-se a allò que és prioritari per al benestar de la ciutadania.