Escalé insta les empreses a incloure clàusules de submissió a l'arbitratge als contractes

Impulsar que les empreses i els advocats del país adoptin l'arbitratge com a una alternativa efectiva i que incloguin les clàusules de submissió a l'arbitratge als seus contractes. Aquest és un dels reptes més immediats pel Tribunal d'Arbitratge del Principat d'Andorra (TAPA), segons ha afirmat aquest dimarts la nova secretària de l'entitat, Pilar Escalé, durant la seva presentació oficial, que ha tingut lloc a l'Art Hotel. "La globalització i l'evolució de les relacions comercials han donat lloc a nous tipus de disputes que requereixen un enfocament innovador i flexible. Al TAPA, com a institució, estem preparats per abordar aquests desafiaments i desenvolupar procediments que s'adaptin a les necessitats actuals de les parts", ha destacat Escalé, qui ha assumit el càrrec amb un profund sentit de responsabilitat i ha expressat el seu compromís per fer que aquesta institució esdevingui un referent en la resolució de conflictes.

Durant el seu discurs de presentació, Escalé també ha remarcat que la creació d'aquesta institució ha representat un pas important per fomentar la promoció de la justícia i la resolució pacífica de disputes al país. "Cada cop més, la societat aposta per organismes independents que resolguin els conflictes de manera ràpida i flexible. Aquest és el cas del TAPA, que gestiona i coordina institucionalment l'administració de tot tipus d’arbitratges, especialment en matèria civil i mercantil, sense limitació geogràfica, i és capaç d'oferir una resposta en un termini aproximat de sis mesos", ha recordat la nova secretària, qui ha assenyalat que un dels grans reptes serà construir credibilitat i confiança, així com adaptar-se a un entorn de canvi constant. "La capacitat d'oferir solucions justes i eficients és inestimable en un món on els conflictes són inevitables", ha afegit.

L'acte, que s'ha iniciat amb la intervenció del president del TAPA, Pierre Raoul-Duval, ha comptat també amb el parlament de l'antic secretari general i predecessor d'Escalé, Juan Pablo Correa, qui ha remarcat que el Tribunal disposa d'un reglament modern i adaptat als temps actuals. "Ens trobem en un moment en què hem sembrat i hem estat exportant la marca TAPA arreu del món. Ara, estem desenvolupant convenis arbitrals, ja que sense aquests convenis no hi haurà arbitratges", ha assenyalat Correa. "Estic convençut que Andorra és una gran plataforma per a l’arbitratge, perquè el país té una reputació internacional de neutralitat i es troba a la confluència de dos països importants com Espanya i França. Desitjo el millor per a l'entitat, i és per això que romandré com a membre del Consell Arbitral", ha afegit l’exsecretari, qui ha assegurat que ha estat un honor portar la bandera andorrana a congressos d'arreu del món.